Spaccio di cocaina in via Capo Passero: arrestato un 19enne

La polizia si è avvicinata a tre ragazzi, due sono fuggiti

CATANIA – La polizia intercetta tre giovani sospetti in via Capo Passero, due riescono a fuggire anche investendo un agente e il terzo viene arrestato. È un 19enne catanese e aveva 69 dosi di cocaina. La polizia lo ha arrestato e sposto ai domiciliari, in attesa della direttissima.

È accaduto ieri sera. I tre ragazzi sono stati visti discutere tra loro. Quando hanno visto gli agenti si sono divisi. Uno è fuggito a piedi. Il secondo ha preso la macchina ed è riuscito a far perdere le proprie tracce investendo un agente. Il terzo è stato bloccato.

Aveva la droga. In tutto 21 grammi. La cocaina è stata posta sotto sequestro. Lui, come detto, ai domiciliari. Intanto non sono note le condizioni del poliziotto, ma è stato portato all’ospedale San Marco.