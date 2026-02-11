 Spaccio di droga a Palermo, due arresti dei Falchi della squadra mobile
Spaccio di droga a Palermo, due arresti dei Falchi della squadra mobile

Le operazioni in via Dante e al Villaggio Santa Rosalia
PALERMO – Arrestati a Palermo da Falchi della squadra mobile due giovani di 27 e 25 anni per spaccio di droga. Il primo è stato fermato lo scorso 28 gennaio 2026 in via Dante. In manette è finito G.O. 27enne con precedenti per droga al quale sono stati sequestrati 36 dosi di sostanza stupefacente di cocaina e crack, per un totale di 4 grammi, oltre a 435 euro in contanti.

Il giorno successivo gli agenti hanno arrestato in via Monfenera, al Villaggio Santa Rosalia, F.A., 25enne trovato in possesso di 26 grammi di marijuana. La perquisizione estesa al domicilio del giovane ha permesso di sequestrare anche una busta con 40 grammi della stessa sostanza.

