Spaccio di droga nella zona dell’università di Palermo, due arresti

In azione i carabinieri

PALERMO – I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Palermo piazza Verdi hanno arrestato due giovani palermitani che spacciavano droga nella zona dell’Università.

L’arresto di un 28enne

Il primo arresto è scattato nei confronti di un 28enne, palermitano, accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il pusher a bordo di una bicicletta avrebbe nascosto alcune dosi di marijuana e hashish in via Alessi, in un terreno incolto.

Le manette per un 22enne

Nel secondo caso, a finire in manette è stato un 22enne, palermitano anche lui, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. Anche questo bloccato nella zona dell’Università, grazie anche al fiuto del cane Ron è stato trovato in possesso dai militari di quasi 800 grammi di marijuana e di oltre 700 grammi di hashish.

In casa dell’indagato sono stati trovati bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento e diversi appunti manoscritti, riconducibili all’attività di spaccio, nascosti in un armadio in camera da letto.

Sempre grazie al cane antidroga è stato possibile trovare un altro chilo e mezzo di marijuana, 5 bilancini di precisione e altri 20 grammi di marijuana nascosti nel vano sottosella di uno scooter parcheggiato in strada; lo stupefacente recuperato è stato sequestrato. Gli arresti sono stati convalidati dal gip di Palermo.