Aveva 120 grammi di erba nascosti nella biancheria

RANDAZZO (CATANIA) – I carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Randazzo hanno arrestato un 27enne e denunciato a piede libero un suo conoscente di 28 anni. I due sono accusati di spaccio. L’arresto rientra nei servizi di prevenzione svolti dalla compagnia.

Durante un servizio di pattuglia, i militari hanno notato un’utilitaria che, alla vista della “Gazzella”, ha improvvisamente deviato su una strada secondaria nel tentativo di sottrarsi al controllo. Il veicolo è stato immediatamente raggiunto, bloccato e messo in sicurezza, consentendo di identificare i due occupanti, entrambi di Randazzo, apparsi da subito particolarmente nervosi.

Un atteggiamento che, unito al forte odore acre percepito all’interno dell’abitacolo, ha insospettito i Carabinieri inducendoli ad approfondire il controllo. L’ispezione ha così permesso di rinvenire, occultata nella biancheria intima del 27enne, una busta di plastica contenente 120 grammi di marijuana.

Le chiavi trovate in possesso dei due giovani hanno inoltre consentito di risalire a un appartamento di via dei Gullotto, dove – con il supporto di altre pattuglie fatte convergere sul posto dalla Centrale Operativa – è stata eseguita una perquisizione.

Un dispositivo anti-microspie

All’interno della stanza in uso al 27enne i Carabinieri hanno trovato ulteriore sostanza stupefacente (marijuana, cocaina ed ecstasy), un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, la somma di 1.245 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio, una valigetta magnetica per occultare droga e un sofisticato dispositivo elettronico per rilevare microspie.