Spaccio nel parcheggio dell’università: l’arrestato è un ricercatore

L'ateneo vuole vederci chiaro e valuta un procedimento disciplinare

1' DI LETTURA

E’ un ricercatore il giovane finito in manette per spaccio nel parcheggio dell’Università di Palermo. Per lui potrebbe adesso essere avviato un procedimento disciplinare: una richiesta per conoscere gli atti giudiziari sarà inviata in Procura per far luce su quanto accaduto due giorni fa. Il 29enne è stato bloccato dai carabinieri nel parcheggio di via Ernesto Basile. Pietro Maria Morreale è stato notato dai militari dentro una vettura: non appena ha visto passare la gazzella ha cercato di nascondersi dentro l’abitacolo.

I carabinieri si sono insospettiti e hanno iniziato i controlli. Non appena hanno aperto lo sportello della vettura si è sentito forte l’odore della marijuana. L’uomo nascondeva nella vettura 640 grammi di hashish e 25 grammi di marijuana, un coltello a serramanico e un bilancino di precisione. La droga recuperata è stata sequestrata e sarà esaminata dal laboratorio del comando provinciale dei carabinieri di Palermo. L’arresto è stato convalidato dal gip che ha disposto per l’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.