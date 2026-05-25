Sfondato il lunotto della macchina

PALERMO – L’obiettivo dei colpi di pistola probabilmente era il fidanzato della ventiduenne ferita alla testa. Le telecamere hanno filmato la scena in via Quintino Sella. Nelle immagini si vedrebbe un uomo prendere la pistola e sparare contro l’Audi Q3 che transita nella strada della movida.

Gli spari e la ragazza ferita

La ragazza era seduta nel lato passeggero. È stata colpita nella zona “temporo parietale destra”, provocando una frattura della teca cranica.

Il proiettile è rimasto conficcato sotto la cute ed è stato necessario un intervento chirurgico d’urgenza all’ospedale Villa Sofia per estrarlo. La ragazza ha rischiato di morire, ma ora non è in pericolo di vita.

C’è un buco nel lunotto della macchina, ad attutire il colpo potrebbe essere stato il montante della carrozzeria.

Il fidanzato era il vero bersaglio dei colpi

Il bersaglio dei colpi era il fidanzato, un giovane che vive nel rione Pallavicino e ha piccoli precedenti penali per lesioni.

Bisogna partire dal video e andare a ritroso per capire che cosa è accaduto all’incrocio fra le vie Quintino Sella e Isidoro La Lumia prima che venissero esplosi i colpi. Sicuramente c’è stata una rissa.

Bisogna confermare che l’obiettivo delle pistolettate vi avesse partecipato ed era andato a recuperare la macchina parcheggiata poco distante.

L’allarme dato dai residenti

L’allarme è scattato al 112 una manciata di minuti prima delle tre della scorsa notte. I residenti hanno segnalato una rissa che coinvolgeva più persone e l’esplosione di almeno cinque colpi di pistola.

Quando i carabinieri sono giunti sul posto i locali erano ormai chiusi.