Sparatoria tra due gang a Messina, scattano 6 arresti

Quattro in carcere e due ai domiciliari

MESSINA – Sei arresti sono stati eseguiti dalla polizia di Messina nell’ambito delle indagini sulla sparatoria del 7 dicembre 2024 contro un’abitazione del rione Camaro che, secondo la Procura, sarebbe da inquadrare nell’ambito di un faida tra due gruppi criminali contrapposti.

Nei loro confronti è stata eseguita un’ordinanza cautelare emessa dal gip, quattro in carcere e due ai domiciliari, che ipotizza i reati di porto illegale di armi da sparo, danneggiamento e minaccia aggravati dall’uso delle armi.

Da indagini della squadra mobile della Questura, coordinate dalla Procura di Messina, sono emersi “due gravi episodi nei quali due gruppi contrapposti hanno esploso, in distinti episodi, colpi di armi da fuoco contro abitazioni riconducibili alla fazione opposta”.