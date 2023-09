Sparatoria tra le vie di Fermo: uomo inseguito e colpito al volto

Sarebbero stati in cinque a rincorrerlo. Le forze dell'ordine hanno acquisito le immagini delle telecamere

1' DI LETTURA

Degli uomini, nella serata di ieri 29 venerdì settembre, hanno inseguito un cittadino tunisino e una volta raggiunto dopo gli hanno sparato al volto. Adesso il 33enne è ricoverato in ospedale. Tutto si è verificato a Fermo, nelle Marche, nel quartiere di Lido Tre Archi.

Il giovane, secondo quanto raccontato dai testimoni, sarebbe riuscito a scappare a piedi dai suoi inseguitori, che sarebbero stati cinque, da via Segni fino a via Moro. Sembra che il giovane abbia tentato di difendersi brandendo un cacciavite, ma è stato colpito da una pallottola che gli è entrata in bocca ed è uscita da una guancia.

Sul luogo della sparatoria sono arrivati i soccorritori del 118 che, dopo aver dato al giovane le prime cure, lo hanno portato al pronto soccorso, dove è stato ricoverato in gravissime condizioni. Nel frattempo sono sopraggiunti anche polizia e carabinieri che hanno blindato la zona, ma il gruppo ormai si era ormai dileguato.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini dalle telecamere della videosorveglianza posizionate nei pressi del luogo della sparatoria.