 Spari alla chiesa, Cracolici: "Allo Zen con padre Giannola"
Spari alla chiesa, Cracolici: “Sarò allo Zen al fianco di padre Giannalia”

Il presidente della commissione regionale Antimafia si recherà nel quartiere il 6 gennaio
PALERMO
di
PALERMO – “Martedì 6 gennaio sarò con l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, alla parrocchia San Filippo Neri del quartiere Zen. È ora di far sentire la presenza della città al fianco di padre Giovanni Giannalia che, con grande coraggio, sta svolgendo la sua funzione”.

Lo ha detto il presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, dopo i nuovi atti intimidatori contro la chiesa del quartiere palermitano. L’iniziativa si terrà alle 18. In allegato un paio di immagini del presidente Cracolici al concerto di natale organizzato insieme alla Foss nella stessa chiesa.

