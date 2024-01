Spari alla festa con Delmastro (FdI): agente ferito, scoppia il caso

"Meloni chiarisca subito", chiede Schlein

Colpito a una gamba da un proiettile partito dalla pistola del deputato Emanuele Pozzolo di Fdi: è accaduto a una festa di Capodanno nel Biellese, alla quale partecipava anche Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia.

Delmastro e la festa

Il ferito è il genero di un uomo della scorta del sottosegretario. Pozzolo sostiene di non essere stato lui a sparare e parla di un colpo accidentale. “Meloni chiarisca subito”, chiede Schlein. “Assurdo trasformare un incidente in un caso politico”, dice Fdi. Una donna è morta a Napoli dopo essere stata colpita da un proiettile vagante durante i festeggiamenti per Capodanno.