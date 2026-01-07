 Zen: convocato in prefettura il Comitato per l'ordine e la sicurezza
Spari allo Zen, la prefettura innalza il livello di sorveglianza

Convocato il Comitato per l'ordine e la sicurezza
PALERMO
di
PALERMO – Domani, 8 gennaio, è stato convocato in prefettura il Comitato per l’ordine e la sicurezza, dopo gli spari allo Zen di Palermo contro la chiesa e alcune abitazioni del quartiere. Il comitato sarà presieduto dal prefetto Massimo Mariani e sarà l’occasione per pianificare gli interventi e per sostenere l’azione del parroco Giovanni Giannalia.

Innalzato il livello di sorveglianza

La prefettura ha innalzato il livello di sorveglianza e disposto una serie di controlli e perquisizioni che hanno portato al sequestro di quattro pistole nascoste tra gli edifici del rione. Le associazioni di volontariato che operano nel quartiere chiedono anche interventi educativi e una maggiore coordinazione delle attività. 

