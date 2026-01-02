Spari contro chiesa allo Zen, don Giannalia: “Situazione fuori controllo”

Le parole del parroco della parrocchia San Filippo Neri

PALERMO – “Questa mattina abbiamo trovato il portone della parrocchia squarciato da colpi d’arma da fuoco, la conferma che non si tratta di bravate e che la situazione è fuori controllo. Evidentemente quello che fa la Chiesa nel quartiere Zen dà fastidio a qualcuno”.

Lo dice don Giovanni Giannalia, parroco della parrocchia San Filippo Neri del quartiere Zen di Palermo, commentando la nuova intimidazione ai danni della comunità.

Zen, Don Giannalia: “Chiediamo di intervenire”

Già a fine dicembre il portone della parrocchia era stato colpito da uno sparo.

“Chiediamo alle istituzioni di intervenire in modo più organico – continua don Giannalia -. Qualcuno si sente impunito e con questi gesti prova a sfidare lo Stato e quanti rifiutano la violenza. Allo Zen non servono proclami ma soluzioni, bisogna porre rimedio al mare di illegalità, allo spaccio e alla violenza di cui si fa apologia. Non sappiamo chi siano i responsabili di questi gesti ma pensiamo si tratti di ragazzi pilotati da adulti”. (foto di Domenico Gambino).