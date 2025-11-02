Gli inquirenti al lavoro per ricostruire la dinamica

CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI) – Un 18enne è morto nella notte tra sabato 1 e domenica 2 novembre all’ospedale di Castellammare di Stabia dove era arrivato con una ferita d’arma da fuoco.

Intorno alle 2.30, il giovane si trovava in piazza Pace quando due persone arrivate a bordo di uno scooter hanno esploso un colpo di pistola ad altezza d’uomo che lo ha colpito nella zona dell’ascella.

Le indagini su quanto accaduto sono state affidate ai carabinieri. Gli agenti dovranno chiarire se il 18enne sia stato ucciso durante un’azione mirata contro di lui o se il giovane operaio sia rimasto ferito per caso per essersi ritrovato nella traiettoria dello sparo. Non è stato ancora definito il numero di proiettili esplosi

Il giovane è morto appena arrivato in ospedale dove sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata per avviare le indagini.

