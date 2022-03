Speranza: “Per dire addio al green pass necessarie delle valutazioni”

"L'impegno del Governo è quello di superare lo stato d'emergenza“

Il 31 marzo in Italia scadrà lo stato di emergenza e qualcuno ipotizza anche l’addio al green pass, non è dello stesso avviso, almeno per il momento, il ministro della Salute Roberto Speranza: “Dobbiamo valutare passo dopo passo”.

“Proseguirà il confronto tra di noi – ha aggiunto Speranza – nel Governo, e fra Governo e Parlamento, e valuteremo la strada migliore: il percorso è ancora, per quanto mi riguarda, un percorso di fiducia che guarda a una fase nuova, ma di gradualità, perché questo è il metodo che ci siamo dati, e finora ha portato a risultati che credo siano sotto gli occhi di tutti”.

“L’impegno del Governo è quello di superare lo stato d’emergenza, ma superare lo stato d’emergenza non significa d’un tratto magicamente essere fuori da ogni vincolo perché il Covid continua ad essere una sfida con cui fare i conti. Siamo molto più forti rispetto al passato – ha proseguito – perché abbiamo fatto una bellissima campagna di vaccinazione. Avere oltre il 91% di persone che ci hanno seguito in questa campagna di vaccinazione mette il nostro Paese in condizioni molto diverse rispetto al passato e stiamo piegando questa curva di Omicron grazie ai vaccini, senza chiusure generalizzate”.

“Segnalano una discesa costante nelle ultime settimane: venivamo da numeri altissimi, siamo stati a quasi 2mila casi ogni 100mila abitanti. Gli ultimi dati, annunciati ieri dall’Istituto Superiore di Sanità, ci parlano di un dato di poco superiore a 400, quindi c’è stata una discesa molto significativa ma dobbiamo continuare con questo percorso”.

“I vaccini sono lo scudo essenziale – ha aggiunto Speranza – e chiedo a chi non ha ancora fatto il booster o il richiamo di farlo: chiediamo ai no vax di vaccinarsi. Ci sono anche nuovi strumenti a nostra disposizione: come sapete da qualche giorno c’è Novavax disponibile, con una tecnologia diversa che può convincere persone che non hanno ancora fatto questa scelta”. Inoltre, ha concluso il ministro, “dobbiamo continuare con un atteggiamento di cautela e attenzione, e penso che l’utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi sia ancora molto importante. Quindi fiducia, guardare avanti, ma con i piedi per terra e un passo alla volta”.