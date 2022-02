“Giusto riconoscimento per chi ha cercato di tutelare la salute di tutti noi“

“Abbiamo stanziato 15 milioni di euro per le famiglie dei professionisti sanitari che hanno perso la vita a causa del Covid. È un giusto riconoscimento che l’Italia deve a chi ha svolto il proprio lavoro per tutelare la salute di tutti noi”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, sul fondo a sostegno dei famigliari del personale sanitario deceduto per Covid contenuto nel dl sulle bollette.