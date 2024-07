Spettacoli, 53 compagnie da tutta Italia per il “Città di Leonforte”

Dalla Lombardia al Lazio. tutti pazzi per il premio

LEONFORTE (ENNA) – Arrivano da Lombardia, Trentino, Piemonte, Veneto, Lazio, Puglia e da più province siciliane, da Catania a Messina, Siracusa, Ragusa e Palermo. Sono 53 le compagnie teatrali che hanno risposto al bando del Premio Città di Leonforte, sezione teatro, presentando le loro proposte.

Le finali si terranno lunedì 26 agosto, mercoledì 28 agosto e venerdì 30 agosto, per concludersi con il Gala’ di premiazione del 31 agosto. Un successo importante in termini di partecipazione e interesse, che conferma l’importanza del “Città di Leonforte”, quest’anno alla sua quarantunesima edizione ed il valore della sezione teatro al suo interno.

Il teatro e la crescita culturale

Un premio in cui crede l’amministrazione, guidata dal sindaco Piero Li Volsi, che ha confermato la fiducia nella direzione artistica di Sandro Rossino e a cui, particolare cura e impegno, sta dedicando l’assessore alla cultura Sabrina La Ferrara.

L’assessore La Ferrara sottolinea che “credere nel teatro quale strumento di crescita culturale nel senso più nobile e trasversale del termine è una sfida per questa Amministrazione, per chi collabora con noi e per la comunità tutta”.

“Quest’anno ancor di più abbiamo messo in relazione il nostro teatro e il nostro territorio col territorio nazionale – prosegue -. Più di 50 compagnie partecipanti provenienti da tutta Italia e il nome di Leonforte che si fa spazio tra le regioni di tutto il paese. Il premio non è ancora iniziato ma è già un successo”.

Una sfida “stimolante”

Fra le 53 compagnie che hanno presentato la loro candidatura alcune sono volti noti per il “Città di Leonforte”, un fatto che per il direttore artistico Sandro Rossino è “molto stimolante, una grande attestazione di stima. Vuol dire che, assieme alla giuria, abbiamo lavorato bene a costruire un festival che premia la qualità e la trasparenza”.

Adesso la parola passa alla giuria tecnica (la cui composizione sarà resa nota nei prossimi giorni) e che dovrà lavorare per selezionare oltre alle tre compagnie finaliste anche tre compagnie meritevoli che in caso di imprevisti sostituiranno in corsa.

I vincitori

I finalisti saranno annunciati durante la conferenza stampa di presentazione del prossimo 8 agosto. Accanto alla giuria tecnica, una giuria popolare esprimerà il suo gradimento sugli spettacoli che inizieranno il 26 agosto per concludersi con la cerimonia di premiazione del 31 agosto.

I partner della sezione teatro del “Città di Leonforte” e che parteciperanno come osservatorio alle serate della sfida tra compagnia sono il Teatro Nucleo di Ferrara, con la vicepresidente Natasha Czertok, l’Associazione Tedacà di Torino, con il direttore artistico Simone Schinocca.

E ancora, Dracma centro sperimentale d’arti sceniche di Reggio Calabria, con il direttore artistico Andrea Naso. Gli osservatoridurante la settimana del Premio Città di Leonforte e potrebbero scegliere tra gli spettacoli selezionati dalla giuria tecnica, almeno un’opera da inserire nelle loro programmazioni o vagliare, in base ai curriculum delle compagnie, progetti da appoggiare con offerte di residenze teatrali.

