Spezia-Palermo, Pierozzi: “Vittoria bellissima e sofferta al Picco”

L'autore del secondo gol: "Segnare è sempre bello. Tifosi? Quest'anno unione particolare"

“Vittoria bellissima e sofferta perché è giusto venire qui e soffrire, fa parte del gioco”. Inizia così il commento post partita di Niccolò Pierozzi, autore di uno dei due gol del Palermo nella vittoria per 2-1 contro lo Spezia. “Ce la portiamo a casa, è bellissimo aver dato continuità visto che non abbiamo mai perso finora. Ci dà fiducia per andare avanti e siamo veramente contenti”.

“Segnare è sempre bello, poi in tribuna c’erano i miei genitori che ogni tanto vengono essendo di Firenze. Dedico il gol a loro e alla mia ragazza – ha aggiunto il difensore dei rosanero -. Sui tifosi del Palermo? Vedere il settore ospiti pieno è incredibile, ti incitano ogni secondo. Quest’anno c’è un’unione veramente particolare”.