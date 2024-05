Spezia-Palermo, Soleri: “Dobbiamo guardarci in faccia e trovare soluzioni”

L'attaccante: "Chiediamo scusa ai tifosi arrivati qui in un giorno di festa"

“È stata una partita difficile, purtroppo è un periodo in cui commettiamo degli errori e veniamo subito puniti. È un momento difficile, ma dobbiamo compattarci come gruppo e cercare di finire al meglio questa stagione e poi concentrarsi per i playoff”. Edoardo Soleri, attaccante del Palemro, commenta così in mixed zone la sconfitta di misura contro lo Spezia.

“Abbiamo bisogno di una svolta, dobbiamo cercare le energie dentro di noi, dentro il gruppo. Dobbiamo fare di più, Palermo merita di più e capisco che i tifosi siano delusi. Siamo noi i primi ad esserlo – prosegue il centravanti -. Mancano ancora due partite e dobbiamo cercare di finire al meglio questo campionato”.

“Siamo arrabbiati e delusi da questo momento, ma già da domani in allenamento dobbiamo cercare di invertire questo trend. Dobbiamo uscirne tutti insieme, Palermo e noi meritiamo di più. È il momento di guardarci in faccia e trovare le soluzioni. Contro l’Ascoli dobbiamo invertire questo trend”, dice con decisione Soleri.

“Chiediamo scusa ai tifosi perché oggi era il primo maggio e sono venuti da Palermo in un giorno di festa. Purtroppo li capisco perché siamo noi i primi ad essere delusi, figurati loro. Cercheremo assolutamente di renderli felici in queste ultime due partite e di impegnarci affinché possano essere orgogliosi di noi. Contro l’Ascoli sarà una partita difficile, tutte hanno bisogno di punti, noi per primi. La prepareremo al meglio. Non abbiamo assolutamente mollato”, ha concluso l’attaccante del Palermo.