Spiaggia di Mondello, l’Italo-belga: “Ci tuteleremo nelle sedi competenti”

La replica della società dopo il decreto della Regione

PALERMO – “Mondello Immobiliare Italo Belga S.p.A. apprende da fonti stampa la notizia relativa a un decreto con cui sarebbe stata disposta la decadenza della concessione demaniale marittima per la gestione della spiaggia di Mondello”, si legge in una nota diffusa dalla società Italo-Belga.

“La Società – continua la nota – non ha ricevuto alcuna notifica formale del provvedimento e, conseguentemente, non è stato possibile prenderne visione nella sua versione integrale, completa di motivazioni e allegati. Per tale ragione, pur convinta delle proprie ragioni, la Società non intende rilasciare commenti sul merito di quanto riportato finché non avrà acquisito ufficialmente l’atto”.

“Non appena il decreto sarà notificato e disponibile, la Mondello Immobiliare Italo Belga provvederà a esaminarlo con i propri legali e ad adottare ogni iniziativa a tutela dei propri diritti e della propria posizione nelle sedi competenti, ivi incluse le impugnazioni previste, nonché – inevitabilmente – l’apertura della fase contenziosa avanti ai tribunali amministrativi”.