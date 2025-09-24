Belpasso, un triangolare di volley in memoria di Mimmo e Pippo Russo

Sabato, sarà un pomeriggio di sport, divertimento e ricordi

BELPASSO (CATANIA) – Sarà un pomeriggio di sport, divertimento e ricordi. Quelli legati al movimento pallavolistico belpassese, che nei fratelli Mimmo e Pippo Russo ha trovato slancio e soddisfazioni.

Sabato 27 settembre, a partire dalle 16:30, nel Palazzetto dello Sport di Belpasso a loro intitolato, andrà in scena il secondo “Memorial Mimmo e Pippo Russo”. Un triangolare che vedrà sfidarsi sul campo Tiesse Costruzioni Volley Letojanni, Longroup Aquila Bronte e Papiro Fiumefreddo.

Un movimento che esiste dal 1970

Ad organizzare l’evento, che vuole celebrare impegno, coraggio e determinazione di due figure che hanno lasciato il segno nella comunità pedemontana, la Pallavolo Belpasso, presieduta da Carmelo Russo, con il patrocinio del Comune e della presidenza dell’Assemblea regionale siciliana.

«Con i loro sacrifici – ha ricordato il presidente Russo – i miei fratelli hanno fatto appassionare a questo sport intere generazioni di giovani, dando vita ad un movimento che dal 1970 non si è più fermato e che ancora oggi coinvolge centinaia di ragazzi. Onorarne la memoria con eventi come questo vuol dire celebrare la storia del nostro territorio a cui Mimmo e Pippo hanno dato tanto».

Mimmo, pioniere delle radio libere negli anni ’70 e imprenditore illuminato, fu infatti fondatore dello storico Gruppo Rmb. Pippo, allenatore entusiasta e infaticabile, ha speso la sua vita per i giovani del paese, educandoli ai valori dello sport e della sana competizione.