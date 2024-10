Sport, musica e armonia: la serata a sostegno del settore paralimpico

Il 27 ottobre al teatro Santa Cecelia

PALERMO – “Sport, musica e armonia”, questo il titolo della serata di beneficenza che si terrà il 27 ottobre alle 20 presso il teatro Santa Cecelia di Palermo per sostenere il settore paralimpico di scherma e di nuoto promossa dall’associazione palermitana MarcoSacchi. Un evento che coniuga sport e musica per promuovere resilienza ed inclusione per tutte e tutti.

L’Associazione MarcoSacchi è da sempre in prima linea nelle battaglie per la salute e la prevenzione in una dimensione sostenibile e circolare. La serata di beneficenza mira alla raccolta fondi per i paralimpici di scherma e di nuoto del Club Scherma Palermo ASD e dell’Associazione TuttInsieme. All’evento sarà presente anche Matteo Betti, vincitore della medaglia d’argento per il fioretto alle ultime Paralimpiadi di Parigi.

Sarà l’occasione per lanciare il Progetto “noi guardiamo oltre”: per la prima volta in Europa nove ragazzi ipovedenti e non vedenti dell’Istituto Ciechi di Palermo – allenati da Marcella Li Brizzi, ASD Scherma Palermo, tecnico di primo livello di scherma con disabilità , hanno adottato tecniche assolutamente innovative made in Sicily, frutto di una passione infinita, e sono stati messi nelle condizioni di gareggiare già da febbraio ai campionati regionali di scherma paralimpica.

Anche i ragazzi allenati da Gaspare Ganci della Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli intellettivo relazionali), supportati dal Telimar Club Palermo, sono motivo di orgoglio siciliano, esempio reale di una promozione costante di attività sportive a disabili non solo fisici, ma anche intellettivi e sensoriali e con successi a livello nazionale sia nel campo dell’atletica che del nuoto. Sono campioni italiani staffetta 4×100 stile libero. La stretta collaborazione con l’Associazione TuttInsieme con le sue attività didattiche, educative e ricreative sono esempi di speranza, inclusione e coraggio che necessitano del nostro e del vostro sostegno!

Sarà una Serata d’Armonia grazie alle musiche originali di Pier Paolo Petta accompagnato dall’Orchestra da camera Sicelides Musae diretta da Gioacchino Zimmardi. Avremo il magico sound della Totucci jazz band con Riccardo Anselmo al basso, Salvatore De Vecchi al sax, Vincenzo Palacardo alla chitarra , Davide Barbasso alla batteria e Paolo Scelfo alle tastiere e l’innovativo Jazz Elettrico del gruppo Jazz Out Project formato da Marcello Cinà sax soprano, Francesco Leonardo alla chitarra, Alfredo Dini al basso elettrico, Antonino Anastasi alla Batteria. Sono previste incursioni fingerstyle del chitarrista jazz Emilio Garofalo e quelle rapper di Othelloman. Per concludere, ‘le storie dei nostri Mitici Atleti’ da Antonio Panzica, medico di giorno ma ShowMed di notte.