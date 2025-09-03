Sposo muore durante il matrimonio, svelata la causa del decesso

L'uomo si è accasciato a terra sei ore dopo il sì in municipio

Matrimonio finisce in tragedia nel Pavese. Antimo Squillace, 49 anni, operaio residente a Bornasco, è deceduto a causa di un arresto cardiaco. Sei ore prima era convolato a nozze in municipio con la compagna, Federica Vespo, 31 anni.

Come riporta “La Provincia Pavese”, il malore è sopraggiunto all’agriturismo La Roveda di Montebello della Battaglia, dove era in programma il ricevimento con amici e parenti.

Il neo sposo si stava cambiando d’abito in vista delle fotografie e del brindisi quando si è accasciato improvvisamente al suolo. Inutili i tentativi di soccorso: i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo per circa un’ora, riuscendo a trasportarlo ancora in vita all’ospedale San Matteo di Pavia.

Le sue condizioni, però, erano troppo gravi e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il malore mentre si stava cambiando d’abito

La coppia si era unita in matrimonio la mattina stessa, alle 11, nella sala comunale di Bornasco. A celebrare il rito civile era stato il consigliere comunale Amilcare Nardi, in rappresentanza dell’amministrazione. Dopo la cerimonia civile e il bacio di rito, gli sposi avevano raggiunto la location scelta per il rinfresco.

Secondo quanto riferito dai presenti, Antimo Squillace non soffriva di particolari problemi di salute e nulla lasciava presagire la tragedia.

Dopo la cerimonia, come da tradizione, gli sposi si erano ritirati in stanze separate per cambiarsi d’abito e prepararsi ai festeggiamenti. Ma in pochi istanti la gioia e i sorrisi si sono trasformati in sgomento e lacrime.

Sposo muore durante il matrimonio, i funerali

Il corpo del 49enne è stato trasferito all’obitorio e messo a disposizione dei familiari per l’organizzazione delle esequie. La moglie e i parenti sono stravolti dal dolore.

I funerali di Antimo Squillace saranno celebrati venerdì 5 settembre, alle 10, nella chiesa della frazione Vigonzone, a Torrevecchia Pia. I familiari hanno scelto di non richiedere l’autopsia poiché, come fa sapere “La Provincia Pavese”, la causa del decesso – ovvero una dissecazione aortica – è stata accertata con chiarezza.

