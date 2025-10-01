Luciani procuratore aggiunto a Trapani: proposto all’unanimità al Csm

La ratifica spetta al Plenum

Stefano Luciani è stato proposto all’unanimità dalla quinta commissione del Csm per l’incarico di aggiunto alla Procura di Trapani. Adesso si attende la ratifica del Csm.

Luciani andrà a ricoprire l’incarico rimasto vacante quando Maurizio Agnelllo è andato a dirigere la Procura di Livorno.

Luciani, attualmente in servizio a Roma, a Trapani sarà il braccio destro del capo dei pm, Gabriele Paci. I due magistrati tornano a lavorare insieme visto che Luciani era sostituto procuratore a Caltanissetta dove Paci è stato prima aggiunto della Direzione distrettuale antimafia e poi reggente dell’ufficio quando andò in pensione il precedente procuratore.

Luciani si è occupato anche delle indagini sul depistaggio sulla strage di Via D’Amelio, che hanno portato al processo Borsellino Quater, e ha avviato l’inchiesta sul cosiddetto “Sistema Montante” dal nome dell’ex leader degli industriali siciliani.