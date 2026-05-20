Al concorrente è stata amputata una gamba. Seri danni anche ad una caviglia

La versione greca del reality “Survivor” è stata sospesa dopo il gravissimo incidente che ha coinvolto il concorrente Stavros Floros durante le riprese nella Repubblica Dominicana. L’episodio è avvenuto nei pressi dell’Isola di Saona durante una pausa della produzione.

Secondo quanto riferito dalle autorità locali e dalla società AcunMedya, il 21enne si sarebbe immerso per praticare pesca subacquea. Il giovane stava nuotando senza una boa di segnalazione in una zona spesso attraversata da imbarcazioni turistiche quando sarebbe stato travolto da una barca.

Secondo le prime ricostruzioni, Stavros Floros sarebbe rimasto incastrato nell’elica di un motore fuoribordo. L’impatto gli avrebbe provocato gravissime ferite a entrambe le gambe. Secondo quanto riportano i media locali, i medici sarebbero stati costretti ad amputargli la gamba sinistra sotto il ginocchio. Anche la caviglia destra avrebbe riportato danni molto seri.

Come sta Stavros Floros di “Survivor”

I soccorritori sono intervenuti immediatamente sul posto prima del trasferimento del concorrente in un ospedale di La Romana, nella parte meridionale della Repubblica Dominicana. In una nota ufficiale, AcunMedya ha spiegato che Stavros Floros si trova ancora ricoverato in terapia intensiva. La produzione ha riferito che il giovane sarebbe in condizioni “gravi ma stabili” ma non sarebbe più in pericolo di vita.

Successivamente la società ha confermato che il concorrente ha ripreso conoscenza ed è costantemente monitorato dai medici nel reparto di terapia intensiva. “Fin dai primissimi istanti è stato fatto tutto il possibile per prestargli i primi soccorsi e garantire la sua evacuazione nelle più rigorose condizioni di sicurezza,” ha dichiarato la produzione. “Si sta valutando un trasferimento aereo verso un centro specializzato negli Stati Uniti”, ha aggiunto AcunMedya.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA