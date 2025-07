Stefano De Martino turista a Palermo tra sushi e selfie

Il conduttore Rai in città con il suo show

Stefano De Martino in versione turista per le strade di Palermo. Il capoluogo siciliano è stato una delle tappe della versione estiva dello spettacolo “Meglio stasera!” andato in scena sabato 19 luglio al Teatro di Verdura. Venerdì 18 luglio, il conduttore Rai ha cenato presso Hio-Sushilab, nel cuore di Palermo.

“Gli abbiamo riservato una saletta privata, è stato molto disponibile e si è sentito a casa”, racconta Filippo Gugino, titolare e chef del ristorante, a LiveSicilia. “Dopo cena ha concesso foto ai fan sia all’interno che all’esterno del locale”, gli fa eco il nipote Francesco che di Hio-Sushilab è direttore.

Sabato 19 luglio, prima dello show, il golden boy della tv italiana si è concesso un mini tour della città, dalla Cattedrale al Teatro Massimo. Anche in quell’occasione ha dispensato saluti e selfie. “Ma è Di Martino o De Martino?”, scherzano su TikTok le dipendenti di un negozio di telefonia di piazza Castelnuovo mentre posano raggianti per una foto ricordo con l’ex ballerino e giudice di “Amici”.

Stefano De Martino a Palermo con Caroline Tronelli

Una piccola nota di gossip: Stefano De Martino è sbarcato a Palermo in compagnia della 22enne napoletana Caroline Tronelli, indicata come la sua nuova fidanzata. I due hanno postato foto e video social da cui si evinceva chiaramente che si trovavano negli stessi luoghi. Domenica 20 luglio Stefano De Martino e il suo “Meglio stasera – Summer Tour” approderanno al Castello di Milazzo.

Caroline Tronelli (Foto Instagram)

Il successo teatrale di Stefano De Martino

“Meglio stasera!” è il primo spettacolo teatrale di Stefano De Martino, un coinvolgente “quasi one man show” firmato con Riccardo Cassini, con le musiche del maestro Pino Perris e le coreografie di Andrea Larossa. In scena, l’artista campano si racconta con ironia e leggerezza: dall’infanzia a Torre Annunziata ai lavoretti da fruttivendolo a parcheggiatore fino ai primi passi nel mondo della danza e dello spettacolo.

“Meglio stasera!” è una vera palestra per Stefano De Martino, che mette in campo il suo talento da intrattenitore, cantautore, ballerino e narratore. Il pubblico ha risposto con entusiasmo crescente, consacrandolo come un performer a tutto tondo e consentendogli di scrollarsi di dosso l’etichetta di “ex di Belen”. Un mix di ironia, ritmo e autenticità, dove replica dopo replica si rinnova la promessa del titolo: meglio stasera che domani.