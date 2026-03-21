 STM, acqua garantita: passo in avanti per gli investimenti
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STM, acqua garantita: passo in avanti per gli investimenti

Incontro tra la RSU UGL Metalmeccanici e il presidente del CdA di Sidra
CATANIA
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CATANIA – Passi avanti per i nuovi investimenti di STMicroelectronics sul fronte dell’approvvigionamento idrico. Nel corso di un incontro tra la RSU UGL Metalmeccanici e il presidente del CdA di Sidra, Mario Di Mulo, è stata confermata la disponibilità dell’acqua necessaria a sostenere lo sviluppo produttivo del sito.

A renderlo noto è Angelo Mazzeo, segretario provinciale e vice segretario nazionale UGL Metalmeccanici, che parla di “risposte chiare e certezze” in grado di mettere in sicurezza, nel breve periodo, sia la crescita industriale sia i livelli occupazionali.

Durante il confronto, Sidra ha illustrato gli interventi realizzati, tra cui la riattivazione di due pozzi nell’area industriale vicino all’interporto, inattivi da circa trent’anni. L’acqua, pur con caratteristiche leggermente salmastre, è ritenuta idonea all’uso industriale dopo adeguati trattamenti.

Ora si attende la ratifica dell’accordo per avviare il progetto. Un passaggio ritenuto strategico anche dal segretario provinciale UGL Catania, Giovanni Musumeci, secondo cui la garanzia dell’approvvigionamento idrico rappresenta un elemento chiave per l’espansione produttiva e la crescita occupazionale del sito catanese.

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