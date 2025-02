Stm, Urso incontra Trantino: “Garantire i dipendenti”

Il primo cittadino: "C'è ragionevole fiducia di raggiungere l'obiettivo"

CATANIA – “Con il ministro Adolfo Urso abbiamo condiviso un percorso istituzionale per garantire, indipendentemente da fattori contingenti di natura temporanea e non strutturale, i livelli occupazionali dello stabilimento Stm di Catania, azienda strategica per lo sviluppo dell’hi-tech in Italia e Sicilia”.

Lo ha detto il sindaco di Catania Enrico Trantino a conclusione di un incontro avuto in mattinata a Roma con il titolare del Mimit.

“Il ministro Urso – ha aggiunto Trantino – è un interlocutore attivo di confronti europei, nazionali e territoriali per fronteggiare i rischi di tagli al personale che pregiudicherebbero la stagione di rilancio globale del sito produttivo siciliano”.

E spiega: “Un obiettivo di tenuta dei piani di sviluppo del sito catanese di Stm, tra i più grandi mai finanziati dall’Ue, che in questi mesi sta impegnando il Ministero di viale Vittorio Veneto anche sul altri fronti, dalla 3Sun al tessuto produttivo dell’indotto locale, che non verrà certamente messo in discussione”.

“Con il ministro Urso – ha concluso Trantino – abbiamo concordato sull’assoluta necessità di evitare ogni arretramento sui piani di sviluppo già avviati, nonostante le congiunture internazionali negative sull’automotive e la necessità di mantenere gli impegni degli investimenti aziendali annunciati nei mesi scorsi. Il nostro più che un auspicio, è una ragionevole fiducia di raggiungere l’obiettivo”.