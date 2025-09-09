STMicroelectronics premiata, Tamajo: “Orgoglioso del lavoro svolto”

Le parole dell'assessore regionale alle Attività produttive

CATANIA – “Un importante risultato che testimonia l’eccellenza tecnologica radicata nella nostra Isola. La Regione è orgogliosa di vedere riconosciuto il lavoro degli ingegneri e dei ricercatori della STMicroelectronics di Catania che, negli anni Novanta, hanno contribuito allo sviluppo dei circuiti integrati che hanno reso possibile la radio digitale satellitare. Questo è un esempio chiarissimo di innovazione storica e visione futura”.

Con queste parole l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha commentato il prestigioso riconoscimento assegnato al sito tecnologico di Catania dall’IEEE Milestone.

STMicroelectronics premiata, le parole di Tamajo

Tamajo ha inoltre sottolineato come “il governo Schifani continua a fare la sua parte, sostenendo concretamente lo sviluppo dell’indotto tecnologico e della filiera dell’innovazione in Sicilia. Siamo accanto a STMicroelectronics, con politiche e investimenti volti a rafforzare il territorio e a creare nuove opportunità di crescita. Il premio IEEE Milestone celebra un risultato tecnologico di rilievo internazionale e oggi riconosciuto come una pietra miliare dell’innovazione globale. Faccio le più sincere congratulazioni per questo prestigioso riconoscimento”.