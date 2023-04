Stop voli Ryanair a Comiso, Dipasquale: “Scelta insensata”

Il deputato dem annuncia l'audizione all'Ars il 27 aprile

PALERMO – Chiesta e ottenuta audizione in commissione Trasporti all’Ars – che si terrà il prossimo 27 aprile alle ore 11.30 – sul caso della rimozione da parte di Ryanair delle tratte da e per Comiso. Ad annunciarlo è il deputato dem Nello Dipasquale che ha chiesto che i vertici della Sac, l’assessore alle infrastrutture e della mobilità Alessandro Aricò e il presidente della Regione Renato Schifani riferiscano sull’accaduto in quarta commissione.

“La fine dei voli da parte di questo importante operatore verso l’area turistica più attrattiva della Sicilia è insensato”, osserva Dipasquale che aggiunge: “Occorre rafforzare l’aeroporto di Comiso e non depotenziarlo per perseguire altre logiche. Il governo regionale e la società di gestione vengano all’Ars per riferire sull’accaduto e per correre ai ripari. Si rischia di compiere un gravissimo danno agli operatori del settore e a tutto il territorio”.