Strade insanguinate, sono 13 i morti in due anni nel Catanese

E' l'Aci a comunicare il tragico bollettino.

CATANIA – In provincia di Catania nel 2019 si sono registrati 2.745 incidenti stradali con vittime o feriti gravi. L’anno seguente 20 persone (su 36 totali) hanno perso la vita per episodi avvenuti all’interno dei centri urbani. I dati sono resi noti citando l’Istat in vista della IV tappa Avola-Etna Nicolosi del Giro d’Italia dall’Aci, che promuove la quarta edizione della campagna per la sicurezza stradale #rispettiamoci “per indirizzare verso i corretti comportamenti di guida, specie quando gli automobilisti incontrano chi pedala o i pedoni.

Durante il biennio 2019-2020 in provincia di Catania – continua l’Aci – sulle strade sono morti 13 pedoni e sono rimasti feriti 157 ciclisti. Nel 2020 l’apice dei decessi si e’ verificato nel mese di dicembre e la concausa piu’ frequente e’ stata il mancato rispetto della segnaletica stradale. In ori notturni cinque episodi su sei hanno registrato una vittima nella fascia d’eta’ tra i 18 e i 29 anni. Gli incidenti nel 2020 hanno coinvolto 67 biciclette, causando il ferimento di 69 persone: 18 incidenti sono avvenuti in prossimita’ di un incrocio, 36 sono invece stati rilevati su un rettilineo.

L’Aci quest’anno prevede uno spot tutorial sulla sicurezza durante la diretta del Giro d’Italia, e la raccolta di testimonianze nelle sedi di partenza e arrivo di tappa da parte di opinion leader, ciclisti professionisti e leggende del ciclismo nazionale che verranno postate sul portale ufficiale del Giro (https://www.giroditalia.it/).