La strage di Crans–Montana, l’uscita di sicurezza “era bloccata dall’interno”

Così avrebbe riferito Jacques Moretti

La porta dell’uscita di sicurezza “era chiusa e bloccata dall’interno con il chiavistello”, “l’abbiamo forzata”. Così avrebbe riferito Jacques Moretti, proprietario de Le Constellation di Crans–Montana, durante l’interrogatorio.

A riportare i contenuti del verbale è stata l’emittente francese BfmTv. L’uomo la forzò e trovò sul pavimento del locale decine di feriti e una persona morta, la cameriera di 24 anni.

“Ho visto le fiamme, ho subito urlato ‘uscite tutti’. Ero nel panico”, ha spiegato la moglie Jessica.

Sono indagati per omicidio colposo, incendio colposo e lesioni colpose per il rogo che ha provocato 40 vittime e 116 feriti. Il marito si trova in stato di detenzione in carcere, la moglie agli arresti domiciliari.