Strage di Altavilla, conto alla rovescia per il verdetto

La procura ha chiesto due ergastoli e una condanna a 30 anni

PALERMO – Si sono ritirati in camera di consiglio i giudici della seconda sezione della corte d’assise di Palermo, presieduta da Vincenzo Terranova, che devono decidere il processo sulla strage di Altavilla avvenuta la notte tra il 10 e l’11 febbraio del 2024. Sono imputati Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente.

Nella villetta di Barreca, nel comune in provincia di Palermo, nel corso di un folle rito di purificazione dal diavolo, furono uccisi dopo terribili torture la moglie Antonella Salamone e i due figli della coppia, Kevin di 17 anni ed Emanuel di 5 anni.

La procura di Termini Imerese ha chiesto la condanna a 30 anni per il muratore Giovanni Barreca e l’ergastolo invece per Sabrina Fina e Massimo Carandente. Per la procura, Barreca sarebbe semi-infermo di mente, da qui la differenza di pena rispetto ai coimputati. La figlia di Barreca, Miriam, all’epoca dei fatti minorenne, fu condannata a 12 anni e otto mesi in primo grado, per concorso nella strage. La sentenza è stata ribaltata in appello: la ragazza è stata assolta in quanto incapace di intendere e di volere.