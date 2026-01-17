Strage di Altavilla, è scontro sulla presunta infermità di Barreca

È imputato insieme a Sabrina Fina e Massimo Carandente

PALERMO – Scontro in aula sulla presunta infermità mentale di Giovanni Barreca, imputato insieme a Sabrina Fina e Massimo Carandente della strage nella villetta di Altavilla Milicia, avvenuta nel febbraio 2024.

Nell’aula della corte d’assise sono stati sentiti Roberta Bruzzone, psicologa e criminologa, e Alberto Caputo, ricercatore in Psichiatria e scienze relazionali all’Università di Milano, in qualità di consulenti nominati dell’avvocato Giancarlo Barracato che difende Barreca. I periti hanno confermato la tesi dell’infermità mentale dell’imputato, reo confesso di aver partecipato agli efferati delitti in cui furono uccisi la moglie Antonella Salamone e i figli Kevin, di 16 anni, ed Emmanuel, di soli 5 anni.

La valutazione dei due periti è contenuta in una memoria già depositata agli atti, che esclude margini di dubbio sull’infermità mentale di Barreca al momento dei fatti. La posizione espressa dai consulenti della difesa non è isolata. Anche tre dei quattro periti nominati dal gip di Termini Imerese hanno concluso per un quadro di infermità mentale. Il consulente del pm, risentito anch’egli in udienza, ha parlato di semi-infermità, pur riconoscendo che Barreca, al momento dei fatti, non fosse lucido.

I consulenti di parte civile, invece, la pensano in maniera diversa, per loro Barreca ha la piena capacità di intendere e di volere, pur in presenza di un disturbo della personalità. Il fulcro del dibattimento resta la definizione del grado e della natura dell’alterazione psichica nei momenti delle torture e delle sevizie che hanno condotto alla morte delle vittime. Proprio su questo punto il presidente della corte d’assise ha insistito con numerosi quesiti, chiedendo ai consulenti come sia possibile distinguere il fanatismo religioso da una condizione di follia tale da rendere un soggetto incapace di intendere e di volere.