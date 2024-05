Strage di Casteldaccia, lunedì lutto cittadino in tutta la provincia

Bandiere a mezz'asta a Palazzo Comitini e in tutti i Comuni

PALERMO – Il sindaco metropolitano Roberto Lagalla ha proclamato il lutto cittadino nei Comuni dell’Area Metropolitana di Palermo per la giornata di lunedì 13 maggio, per la scomparsa dei lavoratori morti a Casteldaccia, a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 6 maggio.



Con questo atto l’amministrazione metropolitana intende interpretare, in modo solenne, il comune sentimento di dolore di tutti i cittadini dell’intero territorio metropolitano ed esprimere alle famiglie delle vittime un profondo senso di cordoglio.

“È stata ritenuta doverosa la proclamazione del lutto per esprimere la profonda partecipazione delle istituzioni e della comunità al dolore dei familiari delle vittime coinvolte nel tragico incidente sul lavoro avvenuto a Casteldaccia – dichiara il sindaco metropolitano Roberto Lagalla -“.

A Palazzo Comitini e in tutti i Comuni della provincia di Palermo saranno esposte le bandiere a mezz’asta in segno di lutto e vicinanza alle famiglie delle vittime.

Nella stessa giornata e nel corso dell’anno scolastico i dirigenti scolastici delle scuole superiori di secondo grado sono invitati a promuovere momenti di dialogo e riflessione con gli studenti, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.