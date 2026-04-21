Strage di Monreale, le iniziative per l’anniversario del triplice omicidio

Il 27 aprile una serie di eventi per ricordare le vittime

PALERMO – Il comune di Monreale annuncia il programma di “In Memoria”, l’evento commemorativo in onore di Salvatore Turdo, 23 anni, Massimo Pirozzo di 26, e Andrea Miceli, 25 anni, uccisi con colpi di pistola a pochi passi dal Duomo il 27 aprile 2025.

Il prossimo 27 aprile la giornata di commemorazione si aprirà alle ore 9:30 con “Il Grande Corteo”, curato dall’associazione TDQF, con partenza dal Campo Conca d’Oro. Il percorso prevede una tappa significativa in Via Biagio Giordano per un momento di raccoglimento e la partecipazione a un laboratorio di Yoga a cura del Polo Educativo “Solletico”.

La mattinata si concluderà in Via Benedetto D’Acquisto con l'”Omaggio Finale”, una simbolica consegna di fiori di carta realizzati dagli studenti delle scuole locali. Alle ore 17, nella Cattedrale di Monreale, sarà celebrata la Messa in ricordo dei tre giovani.

Dalle ore 21, le attività si sposteranno nuovamente in Via Benedetto D’Acquisto per l’evento “Il ricordo nel cuore di familiari e amici”, che vedrà l’accensione dei lumi, proiezioni video, canti dei Maestri Grimaudo e testimonianze dirette. Alle ore 22 spettacolo di danza con l’esibizione “Corpi e Anima in Scena”, a cura degli allievi della scuola ASD Maison de la Danse. La chiusura alle 22.30 è affidata a “The Concert in a New Light” in piazza Guglielmo II, un suggestivo concerto live per pianoforte attorno a migliaia di candele.

“Un appuntamento – dice il sindaco Alberto Arcidiacono – per non dimenticare, per trasformare il dolore in bellezza e la memoria in un impegno collettivo di vicinanza e amore”.