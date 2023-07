La messa si terrà nella chiesa Santa Maria della Pietà

PALERMO – Domani, mercoledì 19 luglio, in occasione del 31° anniversario della strage di via D’Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parteciperà alle 11 alla messa in suffragio che si terrà nella chiesa Santa Maria della Pietà, in piazzetta della Pietà alla Kalsa.

La funzione sarà celebrata dall’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice.