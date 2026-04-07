Clima sereno dopo le minacce e gli insulti agli avvocati della difesa

PALERMO – Gli imputati sono stati rinviati a giudizio. A partire dal prossimo 8 giugno davanti alla Corte di assise di Palermo inizierà il processo per la strage di Monreale.

I tre imputati con gli amici prima della strage

Samuel Acquisto, 18 anni, Salvatore Calvaruso e Mattias Conti, di 19 anni, tutti residenti nel rione Zen, sono imputati per omicidio volontario. Lo scorso aprile ci fu una carneficina con tre giovani assassinati: Salvatore Turdo, 23 anni, Massimo Pirozzo, 25 anni, e Andrea Miceli, 25 anni.

Strage di Monreale, le parti civili

Si sono costituiti parte civile i familiari delle vittime, il Comune di Monreale e la Regione siciliana. Escluse alcune associazioni nate successivamente alla tragedia e il Codacons. Il giudice ha respinto anche la richiesta di citare il Comune di Monreale come responsabile civile.

L’udienza si è svolta nell’aula bunker del carcere Pagliarelli dopo gli insulti e le minacce ricevute dagli avvocati Corrado Sinatra ed Eleonara Maddaloni, che assistono uno dei tre imputati. Oggi il processo si è svolto in un clima sereno davanti al giudice per l’udienza preliminare Marta Maria Bossi.