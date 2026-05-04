 Stromboli, attività effusiva dal cratere Nord: colata sulla Sciara del Fuoco
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Stromboli, attività effusiva dal cratere Nord: colata sulla Sciara del Fuoco

Stromboli
L’Ingv segnala spattering e tremore vulcanico su valori alti
eolie
di
1 min di lettura

MESSINA – Attività effusiva in corso sullo Stromboli, dove nell’area craterica Nord si registra un fenomeno di “spattering” che alimenta, con intensità variabile, una colata lavica da tracimazione.

Secondo il monitoraggio dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio Etneo di Catania, il fronte più avanzato della colata si attesta attualmente nella parte medio-alta della Sciara del Fuoco.

Prosegue inoltre la normale attività stromboliana in entrambe le aree crateriche, Nord e Centro-Sud. Dal punto di vista sismico, l’ampiezza media del tremore vulcanico si mantiene nella fascia dei valori alti.

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