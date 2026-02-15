Stromboli, paziente portato in carrozzina all’elipista

Per mancanza di personale soccorritore l'ambulanza, in dotazione al presidio è rimasta posteggiata

STROMBOLI (MESSINA) – Ennesimo soccorso in “precarietà” a Stromboli. Un isolano, che necessitava di un trasferimento urgente in ospedale a Messina, per raggiungere l’elicottero del 118, in attesa sull’elipista strombolana, ha dovuto percorrere il chilometro, che separa questa struttura dalla guardia medica, a bordo di una carrozzella sospinta da uno dei familiari.

Anche stavolta, infatti, per mancanza di personale soccorritore o di volontari regolarmente incaricati dall’Asp, la piccola ambulanza, in dotazione al presidio è rimasta posteggiata nell’area antistante il presidio. Contrariamente al passato questa volta non si è fatto ricorso a motoape o auto elettriche in quanto la patologia della quale è affetto l’uomo non lo consentiva.