 Stromboli, paziente portato in carrozzina all'elipista
Per mancanza di personale soccorritore l'ambulanza, in dotazione al presidio è rimasta posteggiata
STROMBOLI (MESSINA) – Ennesimo soccorso in “precarietà” a Stromboli Un isolano, che necessitava di un trasferimento urgente in ospedale a Messina, per raggiungere l’elicottero del 118, in attesa sull’elipista strombolana, ha dovuto percorrere il chilometro, che separa questa struttura dalla guardia medica, a bordo di una carrozzella sospinta da uno dei familiari. 

Anche stavolta, infatti, per mancanza di personale soccorritore o di volontari regolarmente incaricati dall’Asp, la piccola ambulanza, in dotazione al presidio è rimasta posteggiata nell’area antistante il presidio. Contrariamente al passato questa volta non si è fatto ricorso a motoape o auto elettriche in quanto la patologia della quale è affetto l’uomo non lo consentiva. 

