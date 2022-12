Stroncato da un infarto mentre era in bici, muore Massimo Morabito

Tanti i messaggi di cordoglio sui social: "Era un ragazzo piena di vita”

“Con la tua bici hai raggiunto l’ultima meta lasciando un vuoto incolmabile”. Sono le parole di addio di Giuseppe, fratello di Massimo Morabito, 55 anni, di origine messinese ma residente a Palermo, stroncato ieri pomeriggio da un infarto mentre percorreva la pista da mountain bike sulle montagne di Capaci, in contrada Zarcata. Vani i soccorsi del 118. Per lui non c’è stato nulla da fare.

I messaggi di cordoglio

Oltre alla passione per le due ruote, Massimo ne aveva altre due: quella per i viaggi e per la musica. Suonava, infatti, la batteria nel gruppo etno rock Kuccecce. Tanti i messaggi di cordoglio sui social. Amici e familiari ricordano Morabito come “un ragazzo piena di vita” , “una persona speciale”, “un uomo dolcissimo”. “Si era suonato insieme poco più di un paio di anni fa – ricorda un amico – Eri una persona profonda, allegra, dinamica, positiva. Che la terra ti sia lieve. Continua a suonare lassù”.