Orrore in Iran: studentesse avvelenate – VIDEO

Manifestazioni in piazza per chiedere la fine di questi episodi

IRAN – Avvelenamenti in decine di scuole femminili iraniane. Un video che circola in rete immortala le ambulanze arrivate per soccorrere le ragazze avvelenate.

Acune studentesse avvelenate sono state ricoverate in ospedale. In uno dei video girati all’interno di un ospedale di Teheran si sente una delle ragazze urlare: “Non respiro, non respiro”.

Gli avvelenamenti nelle scuole femminili in Iran sono iniziati a Qom, città di circa 1,2 milioni di abitanti considerata una città “santa”, diventando sempre più frequenti, fino a raggiungere l’apice nelle ultime settimane.

Il viceministro della Salute Younes Panahi ha confermato che gli avvelenamenti sono “intenzionali”. Esponenti dell’estremismo religioso del paese, infatti, avvelenerebbero deliberatamente le ragazze nelle scuole per dissuaderle dal proseguire gli studi. Le studentesse vengono quindi intossicate con composti chimici.

