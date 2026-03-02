 Studenti bloccati a Dubai, domani il rientro a Malpensa
Studenti bloccati a Dubai, domani il rientro a Malpensa

L'atterraggio sarà alle 16
MEDIO ORIENTE
di
ROMA – È previsto per domani alle 16 l’arrivo all’aeroporto di Aeroporto di Milano Malpensa degli studenti rimasti bloccati a Dubai nei giorni scorsi.

Secondo quanto riferito dai ragazzi e dalle loro famiglie, la partenza in pullman dagli alberghi è fissata alle 7 del mattino in direzione Abu Dhabi. Dalla capitale degli Emirati Arabi Uniti gli studenti si imbarcheranno su un volo diretto in Italia con arrivo previsto nel pomeriggio a Malpensa.

La conferma del rientro è arrivata dopo l’annuncio del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha seguito la vicenda.

