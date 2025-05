Stumpo: “Anche defunti in assemblea Pd Sicilia? Io non c’ero”

"Accertata la sola candidatura di Barbagallo al congresso del Pd in Sicilia"

PALERMO – “Persone defunte alla votazione telematica dell’assemblea regionale del Pd siciliano celebrata lo scorso gennaio? Sono stato nominato commissario ad acta proprio dopo quell’assemblea su mandato della direzione nazionale. Non ho partecipato a quell’assemblea, quindi tutto quello che potrei dire non sarebbe risolutivo rispetto a questa vicenda. È insito nella mia nomina che l’assemblea che ha approvato il regolamento è stata ritenuta valida dalla direzione nazionale del partito. In questo momento però, la cosa migliore, ai fini dell’interesse del partito, non è alimentare una ulteriore discussione”.

Così all’ANSA Nico Stumpo, commissario ad acta per il congresso del Pd in Sicilia, commentando quanto riferito ieri in conferenza stampa a Palermo da alcuni dirigenti siciliani del partito.

“Tranne che non si sia trattato di casi di omonimia, tra l’elenco dei votanti in quell’assemblea, c’erano anche persone defunte”, aveva detto l’eurodeputato del Pd, Giuseppe Lupo.

“In un incontro che ho avuto ieri con i rappresentanti che hanno partecipato alla conferenza stampa – prosegue Stumpo – mi è stata sottoposta questa cosa, ho dato loro risposte. Non sono omertoso”.

“Non mi risulta alcun ricorso contro Barbagallo”

Rispetto al ricorso annunciato dal fronte che si oppone ad Anthony Barbagallo, segretario uscente e ricandidato al congresso regionale dall’area Schlein, per contestare la basi del congresso regionale, Stumpo afferma: “A me non risulta ancora che sia stato presentato un ricorso”.

“Unico candidato Barbagallo”

C’è un solo candidato al congresso del Pd in Sicilia: è il segretario uscente Anthony Barbagallo. Lo ha appurato la commissione per il congresso siciliano, riunita ieri sera, come riferisce il commissario ad acta, Nico Stumpo.

“È stata accertata la presenza di una sola candidatura, in regola con le firme – spiega Stumpo – Il termine per la presentazione delle candidature si è chiuso ieri a mezzogiorno. Da oggi iniziano le assemblee come prevede l’articolo 17 del regolamento. Da quello che so c’è già un programma fatto da tutte le commissioni e dal 15 maggio inizieranno i congressi nei circoli in 6 province su 9 per il rinnovo delle cariche provinciali, tranne Enna, Messina e Siracusa perché non sono in scadenza”.

“Il mio augurio è che l’inizio dei congressi possa riconsegnare un clima di serenità e che si svolga tutto nel migliore dei modi – aggiunge Stumpo – spero che tutti si ricordino che, a prescindere dalle candidature, il partito è uno: ci si può dividere ma il percorso e l’idea comune deve essere quella di programmare, in questo congresso, un progetto per la Sicilia e per i siciliani, per rilanciare il partito democratico e candidarsi alla guida della Sicilia e fare un dibattito interno sui dirigenti del Pd, a mio avviso questa è la parte meno importante”.