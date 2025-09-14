Sudtirol-Palermo, niente tifosi al seguito per i rosa: le probabili

Le possibili scelte dei due allenatori

Il Palermo torna a giocare dopo la sosta per le gare delle nazionali e scende in campo allo stadio “Druso” di Bolzano per il match contro il Sudtirol. L’obiettivo dei rosanero è quello di avere continuità di prestazioni e di rendimento dopo l’ottimo avvio di stagione. L’unica triste notizia di giornata è l’assenza dei tifosi palermitani nel settore ospiti dell’impianto sportivo che era già andato tutto esaurito.

Venerdì 12 settembre, infatti, a soli due giorni dalla gara, il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella regione Sicilia, con annullamento e rimborso dei biglietti eventualmente già venduti. Una decisione che ha sconvolto tutti, considerato soprattutto il poco preavviso della scelta.

I padroni di casa, guidati dal veterano Fabrizio Castori, arrivano alla sfida con il Palermo con quattro punti ottenuti nelle prime due giornate. I tirolesi sono reduci dalla vittoria interna per 3-1 contro la Sampdoria. Nelle prime due giornate di Serie B nessuna squadra si trova a punteggio pieno, ma ben otto squadre a quota quattro punti guidano il gruppo di testa in classifica.

Tra queste c’è anche il Palermo, che prima della pausa per le gare delle nazionali ha pareggiato in casa contro il Frosinone con il risultato di 0-0. Continuità e voglia di vincere sono i presupposti con i quali la squadra guidata da Pippo Inzaghi arriva a Bolzano per il match in programma alle ore 17.15 e valido per la terza giornata del campionato cadetto.

Sudtirol-Palermo: le probabili formazioni

Contro il Palermo mister Castori dovrà fare a meno degli indisponibili Frederic Veseli e Mamadou Coulibaly. Nel 3-5-2 del tecnico dei biancorossi, in cabina di regia dovrebbe agire Tronchin, mentre le due punte saranno Pecorino e Odogwu.

Mister Inzaghi, nel suo 3-4-2-1, dovrebbe schierare dal primo minuto Palumbo sulla trequarti, accanto a Brunori. In difesa Peda è in vantaggio rispetto a Diakité per una maglia da titolare, mentre in mediana il ballottaggio tra Gomes e Segre resta vivo fino a poche ore prima della gara.

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Kofler, Pietrangeli, Masiello; Molina, Tait, Tronchin, Mallamo, Davi S.; Odogwu, Pecorino.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Augello; Palumbo, Brunori; Pohjanpalo.