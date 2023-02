Sudtirol-Palermo 1-1, le pagelle: Soleri ancora decisivo, bene Tutino

Le valutazioni della compagine rosanero dopo la sfida contro il Sudtirol terminata 1-1

Sudtirol e Palermo non vanno oltre il pari nella 26ª giornata del campionato di Serie B. Allo stadio “Druso” di Bolzano i biancorossi aprono le danze del match con Cissé, che al quinto minuto di gioco si muove bene in verticale calciando forte un pallone toccato da Odogwu e battendo Pigliacelli trafitto da un tiro molto potente. Nella ripresa, rispondono i rosanero con il solito “entra e segna” Edoardo Soleri. L’attaccante numero 27 scende in campo prima dell’inizio del secondo tempo e dopo appena due minuti di gioco sigla il gol del definitivo 1-1 su calcio d’angolo con un colpo di testa a pochi metri dalla porta dei padroni di casa. Di seguito, le pagelle del match al triplice fischio del direttore di gara.

LE PAGELLE

DIFESA

PIGLIACELLI: L’estremo difensore dei rosa dà sempre sicurezza tra i pali. Non tantissime le parate contro il Sudtirol, ma quando viene chiamato in causa risponde presente. Il gol di Cissé è il risultato di un tiro molto potente e da posizione più o meno ravvicinata. VOTO 6

MATEJU: Torna in campo da titolare dopo la squalifica e riesce a portare a casa la piena sufficienza. Partita ordinata, senza sbavature e gestita al meglio dal numero 37 dei rosanero. VOTO 6

NEDELCEARU: Una delle certezze della linea difensiva di Corini. Il centrale rumeno lotta su ogni pallone e riesce a dare un supporto fisico importante soprattutto contro le giocate della squadra di Bisoli. Nel gol del momentaneo vantaggio del Sudtirol viene sorpreso da Cissé che lo anticipa sul tiro valso l’1-0. VOTO 6

GRAVES: Gioca soltanto i primi 10 minuti di partita, poi lascia il campo per infortunio. S.V. (dal 10′ MARCONI: Subentra al difensore danese nonostante non sia al meglio fisicamente. Regge bene alle avanzate dei padroni di casa e lavora in maniera ottimale con i compagni di reparto. VOTO 6).

CENTROCAMPO

DI MARIANO: Deve prendere il posto di Valente come quinto di centrocampo a tutta fascia. Partita non facile per il numero 10 dei rosa, il Sudtirol si difende strettissimo e lui non trova gli spazi giusti per rendersi pericoloso. VOTO 5 (dal 46′ SOLERI: Ormai è noto a tutti, Soleri entra in campo e fa gol. A Bolzano conferma quanto detto e dopo appena due minuti di gioco sigla il gol del pari. Dà vitalità al reparto offensivo dei rosa e risulta essere decisivo in una gara complicata per i suoi. VOTO 7).

SARIC: Il Sudtirol si difende bene giocando in ripartenza e la mezzala destra dei rosa non riceve molti palloni nei minuti giocati al “Druso”. Qualche avanzata delle sue e poco altro per il calciatore ex Ascoli. VOTO 5.5 (dal 46′ SEGRE: Subentra a Saric a inizio ripresa e prova a dare il suo contributo con la solita grinta e voglia di fare. Non incide particolarmente nel match ma apre un po’ di più spazi tra le maglie bianche dei padroni di casa. VOTO 6).

GOMES: Ordinaria amministrazione per il regista ex City. Solita sicurezza palla al piede e ottima visione di gioco tra gli spazi stretti di un Sudtirol che pensa solo a difendersi e a ripartire. VOTO 6

BROH: L’ex di turno (insieme a Fiordilino dall’altre parte) cerca di incidere nel match con le sue solite galoppate verso la porta avversaria. Tocca tanti palloni e prova a scambiare con Sala (poi con Masciangelo) e Tutino nel tentativo di impensierire la difesa avversaria. VOTO 6

SALA: Anche lui, come Graves, lascia il campo per infortunio. Alla metà del primo tempo viene sostituito per un problema fisico. S.V. (dal 23′ MASCIANGELO: Esordio con la maglia rosa al “Druso” di Bolzano per lui. Una evidente simulazione gli costa il giallo dopo pochi minuti, per il resto prova a incidere con alcune avanzate sulla corsia mancina anche se dà l’impressione di essere ancora un po’ arrugginito. VOTO 5.5).

ATTACCO

TUTINO: È il calciatore rosanero che più impensierisce i difensori avversari. La sua tecnica palla al piede può essere un’arma importante per mister Corini. A volte però si intestardisce troppo su alcune giocate che vuole provare per far male alla squadra che ha di fronte. VOTO 6 (dal 72′ DAMIANI: Tocca diversi palloni ma i ritmi del match si sono abbassati nell’ultimo quarto d’ora di gara. VOTO 6).

BRUNORI: Solito lavoro sporco tra le maglie dei difensori avversari per il capitano del Palermo. Non è facile bucare una fitta linea difensiva ben organizzata da mister Bisoli. Il numero 9 dei rosa ci prova in diversi modi ma senza andare in gol. VOTO 6

IL MISTER

CORINI: Il tecnico dei rosa deve fare i conti con tante defezioni, sia prima della gara sia durante i primi minuti di gioco. Nonostante questo riesce a riportare in parità la partita mandando subito in campo Soleri nella ripresa e adottando il 4-3-3 in maniera molto più definita. Il Sudtirol gioca stretto e chiuso in difesa, rendendosi molto pericoloso nelle ripartenze dei suoi giocatori. I rosa non riescono a bucare facilmente la formazione padrone di casa ma, a parte la distrazione iniziale sul gol di Cissé, non rischia mai di subire un gol dai biancorossi. VOTO 6