Il singolare avvistamento nel parcheggio del fast food

GIARRE – Due maiali, questa mattina, sono stati avvistati nel parcheggio del Mc Donald’s di Giarre, nel catanese. Una scena che ha calamitato l’attenzione di molti curiosi che hanno cominciato a girare video da condividere sui social. E non sono mancate le battute: “Poi dite che al Mc non si mangia bene…”. Dopo ‘lo speciale avvistamento’ sono arrivati i carabinieri per gli accertamenti necessari.