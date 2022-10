Le ipotesi allo studio

Fratelli d’Italia sta ragionando per riordinare i bonus edilizi e l’ipotesi è che si stia andando verso una revisione del Superbonus.

La maxideduzione al 110% potrebbe lasciare spazio a una più contenuta al 60-70%, garantita a lungo termine, o potrebbe essere diversificata in base al reddito del beneficiario o al tipo di immobile, più alta in caso di prima casa (non di lusso), più bassa per la seconda.

Saranno comunque tutelate le situazioni aperte.