Superbonus, per le unifamiliari cambiano le scadenze

La decisione è stata assunta ieri dal Consiglio dei ministri

PALERMO – Nel nuovo decreto energia, varato ieri dal Consiglio dei Ministri, arriva anche la proroga al 30 settembre 2022 del Superbonus 110 per cento per le spese sostenute entro il 2022 per le abitazioni unifamiliari. La misura slitta quindi in avanti rispetto al termine del 30 giugno 2022 finora valido e fissato dall’ultima legge di Bilancio.

Vale per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su unità immobiliari «a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per al meno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati».