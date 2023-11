Vinti oltre 5,3 milioni di euro

1' DI LETTURA

ROMA – Ufficiale la combinazione vincente del concorso Superenalotto/Superstar numero153. Questi i numeri fortunati: 7, 45, 58, 62, 69, 76. Numero Jolly: 66. Numero Superstar: 37.

Le vincite del Superenalotto

In questa estrazione sono stati assegnati 776.133 premi, per un totale di 5.347.101 euro vinti, includendo le quote del SuperStar e dei premi WinBox.