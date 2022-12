SuperEnalotto, Sicilia fortunata: centrati due “5” da 21 mila euro

La prima giocata vincente a Trapani, mentre la seconda a Termini Imerese

La Sicilia colpisce ancora al SuperEnalotto. Nel concorso del 24 dicembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 21.026,96 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata convalidata nella tabaccheira di via Conte Agostino Pepoli 187, a Trapani, mentre la seconda è stata registrata nel bar di via bevuto 16 a Termini Imerese, in provincia di Palermo. Il Jackpot, nel frattempo, continua a crescere e per il prossimo concorso metterà in palio 335,7 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta.